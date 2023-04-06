حصيلة مارس.. 21 عقوبة على منشآت مخالفة لنظام الاستثمار التعديني

نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلة بوكالة الرقابة التعدينية، 1256 جولة رقابية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر مارس الماضي.
وأصدرت الوكالة 21 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، من بينها (12) عقوبة لاستغلال الرمل والحصى و(7) عقوبات لاستغلال خام البحص وعقوبة واحدة لاستغلال الطين وعقوبة واحدة لاستغلال مواد الردميات .
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح: المخالفون في منطقة الشرقية يشكلون النسبة الكبرى من إجمالي العقوبات الصادرة بواقع 7 عقوبات، وبعدها تأتي منطقة الرياض ومنطقة عسير بـ 6 عقوبات، في حين سجلت منطقة مكة المكرمة 3 عقوبات، وعقوبتان لكل من منطقتي المدينة المنورة وتبوك، وسجلت منطقة الباحة عقوبة واحدة.
وأكد عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية؛ لمتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وحماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين، إضافةً إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.
وتهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى زيادة القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار؛ ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، إضافةً إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية.
وتُقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو خمس تريليونات ريال، تنتشر في أكثر من 5,300 موقع.