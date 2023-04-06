حصيلة مارس.. 21 عقوبة على منشآت مخالفة لنظام الاستثمار التعديني

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح: المخالفون في منطقة الشرقية يشكلون النسبة الكبرى من إجمالي العقوبات الصادرة بواقع 7 عقوبات، وبعدها تأتي منطقة الرياض ومنطقة عسير بـ 6 عقوبات، في حين سجلت منطقة مكة المكرمة 3 عقوبات، وعقوبتان لكل من منطقتي المدينة المنورة وتبوك، وسجلت منطقة الباحة عقوبة واحدة.