استمرار هبوب رياح الصبا على غرب المملكة وفرص للغبار بشكل محلي

لا تزال التوقعات الجوية الصادرة عن كادر التنبؤات في "مركز طقس العرب الإقليمي"، تشير إلى استمرار تأثر المرتفعات والسواحل الغربية من المملكة يوم الأحد، بهبوب رياح شرقية نشطة مع هبات قوية أحيانًا، تعمل على إثارة الأتربة والغبار بشدة متفاوتة.
ويُتوقع أن يتركز تأثير هذه الرياح على القطاع الشمالي من منطقة مكة المكرمة، إلى الشمال من مدركة وامتدادًا حتى الأجزاء الساحلية ما بين جدة ورابغ، مما قاد يعمل على تدني مدى الرؤية الأفقية، خاصة في ساعات الصباح المتأخرة.
هذه الأجواء تستوجب من مرضى الجهاز التنفسي والعيون اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الظروف الجوية لتجنب حدوث مضاعفات لا قدر الله، نظرًا لارتفاع تركيز الغبار في الأجواء، كما تستوجب من السائقين الحذر والانتباه خلال القيادة بسبب التدني المتوقع في مدى الرؤية الأفقية.
يُذكر أن رياح الصبا تهب عندما تبرد المناطق الداخلية للمملكة؛ حيث تبقى مناطق البحر الأحمر دافئة وبعيدة عن تأثير الكتل الهوائية الباردة؛ مما يؤدي إلى نشاط هذه الرياح محليًّا نتيحة الفوارق الحرارية الأفقية وكذلك الفرق في قيم الضغط الجوي.