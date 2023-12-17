استمرار هبوب رياح الصبا على غرب المملكة وفرص للغبار بشكل محلي

ويُتوقع أن يتركز تأثير هذه الرياح على القطاع الشمالي من منطقة مكة المكرمة، إلى الشمال من مدركة وامتدادًا حتى الأجزاء الساحلية ما بين جدة ورابغ، مما قاد يعمل على تدني مدى الرؤية الأفقية، خاصة في ساعات الصباح المتأخرة.