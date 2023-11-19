بتكثيف الدوريات وفرق البحث والإنقاذ.. "حرس الحدود" تكمل جاهزيتها لاستقبال مرتادي الشواطئ

ودعت الزوار إلى الالتزام بالتعليمات والأنظمة، واتخاذ التدابير الاحترازية، والابتعاد عن الأماكن الخطرة غير المخصصة للسباحة، ومرافقة الأطفال أثناء وجودهم على الشاطئ، والاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية وبالرقم (994) في بقية مناطق المملكة في حالة أي طارئ لا قدر الله.