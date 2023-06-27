"أنور يوسف" رجل الرؤيا الذي غيّر حياة "إبراهيم" يكشف كواليس أول لقاء بينهما

وعن الدعوة والإرشاد في جنوب إفريقيا، قال أنور يوسف: جانب الدعوة والإرشاد في جنوب إفريقيا يحظى باهتمام كبير من المملكة العربية السعودية مثلها مثل أي دولة يقيم فيها مسلمون، وهذا استمرار من المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين، من خلال نشر المبادئ والتعليمات الإسلامية، توزيع المصاحف، بناء المساجد والمراكز الإسلامية والتعليمية والهيئات، والمؤسسات الإسلامية في جميع دول العالم، إضافة إلى هدية الحاج كل عام من المطبوعات الإرشادية، التي تتكون من كتب وأشرطة بمختلف اللغات التي تسهل على الإنسان فهم وتعلم الدين الإسلامي.