مختصّ في إدارة الأعمال يُميط اللِّثامَ عن 5 صفات لا غنى عنها للقائد في "رحلة النجاح"

وتذكر أيها القائد أن إدارة الناس ليس بالأمر السهل أبدًا؛ فهي مسؤولية وأمانة مهنية وجدارة بهذا اللقب، وتذكر أن تكون قدوة لكل قائد، وتعمل على ذلك فهي ثقافة، والقائد القدوة هو من يستخدم سلطته وقوته ونفوذه للتأثير على سلوك الناس وعاداتهم وسلوكياتهم تأثيرًا إيجابيًّا؛ لذا فإن من المهم جدًّا لكل قائد أن يتعلم منه الآخرون، ويحمل مواصفات القيادة، وأن يكون قدوة في خلقه، وفي أسلوب عمله وفي فكره ومبادئه، وفي طريقة تعامله مع الناس، الصغير والكبير، ونجاحه يحفز الشباب على الاقتداء به والسير على خطاه؛ لكي يسعى بأفراده ومرؤوسيه نحو الهدف، وإلا كانت أقواله في طريق، وأفعاله في طريق آخر. ويجب أيضًا أن يحذر القائد من أن تكون أقواله مخالفة لأفعاله؛ لذلك حذّر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، فقال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ".