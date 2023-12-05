مختصّ في إدارة الأعمال يُميط اللِّثامَ عن 5 صفات لا غنى عنها للقائد في "رحلة النجاح"

أكّد المختصُّ في إدارة الأعمال بندر بن مشبب الأحمري، وجودَ مجموعة من التعريفات والعبارات التي يحملها تعريف القائد. وقال: رغم كل التعريفات إلا أنّ مؤشرات وعلامات ومميزات رحلة النجاح متشابهة؛ ومنها "حتى يكون القائد مميزًا ومتميزًا مبدعًا ناجحًا في إدارة الناس، فإن ذلك يتطلّب أن يكون قدوة، وأن يكون شكورًا صبورًا حليمًا عطوفًا".
وأضاف "الأحمري": كُنْ قدوة أيها القائد، ينبغي أن تكون قدوة لأعضاء فريق العمل، سواء من الناحية الشخصية أو المهنية، وأن تكسب احترامهم، وإلا لن تنجح في إقناعهم باتباعك، يجب أن يشعر أعضاء الفريق بأنّك واحد منهم؛ فالبعض يخلط بين القيادة والرئاسة؛ فالرئيس يضع نفسه فوق مرؤوسيه، أما القائد فيكون ملتحمًا بالأشخاص الذين يقودهم.
وتذكر أيها القائد أن إدارة الناس ليس بالأمر السهل أبدًا؛ فهي مسؤولية وأمانة مهنية وجدارة بهذا اللقب، وتذكر أن تكون قدوة لكل قائد، وتعمل على ذلك فهي ثقافة، والقائد القدوة هو من يستخدم سلطته وقوته ونفوذه للتأثير على سلوك الناس وعاداتهم وسلوكياتهم تأثيرًا إيجابيًّا؛ لذا فإن من المهم جدًّا لكل قائد أن يتعلم منه الآخرون، ويحمل مواصفات القيادة، وأن يكون قدوة في خلقه، وفي أسلوب عمله وفي فكره ومبادئه، وفي طريقة تعامله مع الناس، الصغير والكبير، ونجاحه يحفز الشباب على الاقتداء به والسير على خطاه؛ لكي يسعى بأفراده ومرؤوسيه نحو الهدف، وإلا كانت أقواله في طريق، وأفعاله في طريق آخر. ويجب أيضًا أن يحذر القائد من أن تكون أقواله مخالفة لأفعاله؛ لذلك حذّر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، فقال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ".
وأردف المختصّ في إدارة الأعمال: كن شكورًا أيها القائد دائمًا للعاملين معك، فهذا نوع من أنواع التقدير والتحفيز المعنوي لفريق العمل، والذين هم وقود النجاح في أي منظومة عمل، في حديث صحيح يقول النبي ﷺ: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. يعني: أن من كان من طبيعته وخلقه عدم شكر الناس على معروفهم، وإحسانهم؛ فإنه لا يشكر الله. وفي الحديث الصحيح: من صنع إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فيظهر جليًّا عظم وأهمية شكر الناس، وهي إحدى مميزات القائد الفذّ الذي يجيد إدارة الأعمال والعمل والناس باقتدار، فهو أيضًا يعتبر نوعًا من أنواع الذكاء الاجتماعي، ومهارة من مهارات الاتصال والتواصل.
وتابع: من صفات القائد الناجح: أن يكون صبورًا على فريق العمل، فكل نجاح يحتاج صبرًا، فمن استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فالصبر عبادة من العبادات التي تتطلّب جهدًا، فهناك بعض الاستراتيجيات التي تساهم وتساعد في تطوير الصبر؛ منها التفاؤل الإيجابي حسن الظنّ بالفريق تفويض الصلاحيات ومنح الثقة والصبر وعدم استعجال النتائج، وستجد أيها القائد عملًا ونتائج ستبهرك.
وقال "الأحمري": على القائد الناجح أن يكون حليمًا أيها القائد، واضبط نفسك لتكون عظيمًا؛ فالحلم والرفق متلازمتان لا تنفصلان عن بعضهما البعض، فمن رُزق الحلم كان رفيقًا بالناس، ومن رُزق الرفق بالناس كان حليمًا بالناس.
وأضاف: كن عطوفًا أيها القائد، ولاحظ من حولك وتلمس احتياجتهم، وكن لجانبهم، وتأكد أن هناك من ينتظر قدومك، وهو لا يستطيع القدوم إليك، فتش وستجد شخصًا بائسًا، شخصًا مظلومًا مهضومًا حقه/ تأكد أنهم يصرخون لكن لا يتجاوز صراخهم مستوى أعماق صدورهم، فهناك من يتألمون ومن يعانون ظروفًا اقتصادية أو اجتماعية أو أسرية، فكن لهم عونًا بتلمس احتياجاتهم بالسؤال عنهم، فله بالغ الأثر الطيب في نفوسهم، وقد تكون أيها القائد سببًا في تحول حياتهم بعد الله من بؤس إلى سعادة، ومن حزن إلى فرح، وتذكر أيها القائد أن بين كسب القلوب وكسر القلوب خيطًا رفيعًا اسمه الأسلوب.
واختتم بالقول: تذكر أخي القائد أن أعظم إنجاز تجعله أمام عينيك أثناء عملك استعدادًا للمغادرة؛ هو تركة كبيرة من محبة الناس في محيطك ومن حولك، والأثر الكبير الذي ستصنعه بعدك.. فراجع نفسك عزيزي القائد ما دام هناك متسع من الوقت وقبل فواته.