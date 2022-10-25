"الصحة" تحتفي بتخريج الدفعة الثانية من برنامج تمريض الرعاية الحرجة 2022م غداً

تحتفي وزارة الصحة بتخريج الدفعة الثانية من برنامج تمريض الرعاية الحرجة يوم غدٍ، وذلك في فندق كراون بلازا في مدينة الرياض.
وأوضحت الوزارة أن هذا البرنامج يهدف إلى زيادة أعداد التمريض السعودي في أقسام العناية الحرجة لضمان جودة وسلامة الرعاية التمريضية المقدمة، وتدريب وتأهيل التمريض السعودي في أقسام العناية الحرجة، من خلال برنامج مكثّف يكسب الممرضين المعرفة اللازمة للعمل في بيئة عمل تتطلب سلوكًا مهنيًا احترافيًا، يضمن خدمة صحية متميزة.
وبيّنت "الصحة" أن برنامج تمريض الرعاية الحرجة يستهدف 9 تخصصات صحية مختلفة لتدريب وتأهيل 5000 ممرض سعودي، للعمل في أقسام العناية الحرجة، عن طريق إلحاقهم ببرنامج تدريبي مكثّف لمدة تسعة أشهر، حيث يبلغ عدد خريجي هذه الدفعة 3040 كادرًا تمريضيًا، ويركز في مساره الأول على المعينين حديثًا.
ويستهدف البرنامج في المسار الثاني التمريض العامل في الأقسام الأقل حدة، مثل: أقسام الباطنة والجراحة والعيادات الخارجية ومراكز الرعاية الصحية الأولية؛ لتأهيلهم في أقسام الرعاية الحرجة، وتحقيق نسب التوطين بما يتوافق مع رؤية 2030.
وقدّم البرنامج للمتدربين المهارات المعرفية والمهنية والخبرة اللازمة التي تُمكنهم من العمل في أقسام الرعاية الحرجة، بما يضمن تقديم خدمة تمريضية آمنة وذات جودة في التخصصات الحرجة كالعناية المركزة بالعين، والأطفال، وحديثي الولادة، وأقسام الطوارئ، إضافة إلى وحدات الغسيل الكلوي، ومراكز القلب، ومراكز الأورام، حيث جرى تدريب المتدربين في 47 منشأة صحية وتحت إشراف مدربين سعوديين من ذوي الخبرة في الرعاية الحرجة، وتم تأهيلهم للتدريب من خلال إلحاقهم ببرنامج إعداد المدربين.
يُذكر أن الدفعة الأولى "التجريبية" كانت قد بدأت تدريبها في ديسمبر 2020، وانتهت وجرى تخريجها في أبريل 2021، وقد بلغ عدد خريجي الدفعة الأولى 827 ممرضًا وبنسبة إنجاز 89% التي كانت تهدف لتأهيل وتخريج 1200 ممرض.