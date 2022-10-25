"الصحة" تحتفي بتخريج الدفعة الثانية من برنامج تمريض الرعاية الحرجة 2022م غداً

وقدّم البرنامج للمتدربين المهارات المعرفية والمهنية والخبرة اللازمة التي تُمكنهم من العمل في أقسام الرعاية الحرجة، بما يضمن تقديم خدمة تمريضية آمنة وذات جودة في التخصصات الحرجة كالعناية المركزة بالعين، والأطفال، وحديثي الولادة، وأقسام الطوارئ، إضافة إلى وحدات الغسيل الكلوي، ومراكز القلب، ومراكز الأورام، حيث جرى تدريب المتدربين في 47 منشأة صحية وتحت إشراف مدربين سعوديين من ذوي الخبرة في الرعاية الحرجة، وتم تأهيلهم للتدريب من خلال إلحاقهم ببرنامج إعداد المدربين.