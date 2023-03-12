شاهد.. كفيفات "مركز رؤيا" بمؤسسة الأمير محمد بن فهد يحتفلن بيوم العلم

احتفلت منسوبات مركز رؤيا لذوي الإعاقة البصرية بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، بيوم العلَم الذي تحتفل به المملكة للمرة الأولى، وذلك بعد الأمر الملكي بتحديد يوم 11 مارس من كل عام للاحتفاء به.
عُقِد الحفل في مقر المؤسسة بالمنطقة الشرقية، والتي تزيّنت مقارها بعلم المملكة ولونه الأخضر كرمز للسلام والرخاء والعطاء احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية.
ورفعت الكفيفات الأعلام السعودية التي تحمل راية التوحيد؛ لما له من مكانة تاريخية وعميقة للدولة ودلالة على التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء وترديد النشيد الوطني والاهازيج.
كما تضمّن الحفل كلمات من الكفيفات عبرن من خلالها عن فخرهم واعتزازهم بالوطن الغالي، كما تضمنت فقرات الحفل كتابة الكفيفات بلغة البرايل على لوحات بكلمة العلم؛ احتفالًا بمناسبة يوم العلم الوطني.