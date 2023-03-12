شاهد.. كفيفات "مركز رؤيا" بمؤسسة الأمير محمد بن فهد يحتفلن بيوم العلم

احتفلت منسوبات مركز رؤيا لذوي الإعاقة البصرية بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، بيوم العلَم الذي تحتفل به المملكة للمرة الأولى، وذلك بعد الأمر الملكي بتحديد يوم 11 مارس من كل عام للاحتفاء به.