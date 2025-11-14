ريبورتاج السعودية تقترب من مبيعات بـ500 مليون ريال وتمضي نحو توسّع كبير

اقتربت شركة ريبورتاج السعودية من تسجيل مبيعات تتجاوز 500 مليون ريال بنهاية عام 2025، وفق ما أكده الرئيس التنفيذي للشركة في السعودية ومصر، إسلام همام، الذي أوضح أن الأداء القوي يعكس استراتيجية تطويرية مبنية على الجودة وتلبية الطلب المتزايد في السوق السكني السعودي.
وقال همام إن الثقة الكبيرة التي اكتسبتها الشركة لدى العملاء، خصوصاً في الرياض، كانت عاملاً رئيساً في تحقيق هذا النمو، مشيراً إلى التزام ريبورتاج بتقديم منتجات عقارية عصرية قائمة على تخطيط عمراني ومعايير تنفيذ عالية.
مشروعان جديدان في 2026 وكشف همام أن الشركة تستعد للانتقال إلى مرحلة توسع استراتيجية في عام 2026 عبر تطوير مشروعين عقاريين كبيرين في الرياض وجدة، يمثلان خطوة مهمة لتعزيز حضور ريبورتاج في المدن ذات الكثافة السكانية والطلب المرتفع على المنتجات السكنية الحديثة.
وأكد أن المشروعين سيقومان على مفاهيم عمرانية متقدمة تشمل مجتمعات متكاملة، مرافق خدمية، ومساحات خضراء واسعة، لافتاً إلى أن الشركة تدرس حالياً الجوانب الفنية والتنظيمية كافة، بما في ذلك أنماط الوحدات وتوزيع الاستخدامات داخل المخططات.
وأوضح همام أن المشروعين لا يزالان في المراحل التخطيطية الأولى، وأن الإعلان الرسمي عنهما سيكون في 2026 بعد استكمال الموافقات اللازمة، مؤكداً عدم الكشف عن أي تفاصيل خلال معرض سيتي سكيب الرياض.
إطلاق مشروع “نجد 5” شرق الرياض وفي سياق التوسع في العاصمة، أعلنت ريبورتاج السعودية عن إطلاق مشروع نجد 5 شرق الرياض، وهو امتداد لسلسلة مشاريعها في المنطقة، ويستهدف تلبية احتياجات العائلات والمتملكين عبر تصميمات حديثة، حدائق واسعة، مسارات مشاة، ومرافق خدمية وترفيهية تتوافق مع النمو العمراني المتسارع شرق العاصمة.
وأكد همام أن زوار سيتي سكيب الرياض 2025 سيحصلون على عرض شامل لمشروع نجد 5 فقط، التزاماً بسياسة الشركة بعدم الإعلان عن المشاريع الجديدة إلا عند جاهزيتها الكاملة.
تسليم “نجد 1” قبل الموعد وأشار همام إلى أن مشروع نجد 1 – الذي اكتمل إنشائياً – سيتم تسليمه خلال الربع الأول من 2026، وقبل الموعد المحدد، مؤكداً أن الالتزام الصارم بالجداول الزمنية يعكس حرص الشركة على تعزيز ثقة العملاء ورفع مستوى المنافسة في السوق السعودي.
رؤية تطويرية طويلة المدى وشدد همام على أن ريبورتاج السعودية ماضية في تنفيذ رؤيتها لتطوير مجتمعات عمرانية مستدامة، وطرح خيارات سكنية تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في قطاع الإسكان.
نبذة عن الشركة تُعد ريبورتاج السعودية من الشركات المتخصصة في تطوير المشاريع السكنية والاستثمارية داخل المملكة، وتشارك بانتظام في أبرز المعارض العقارية، ومنها معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض، حيث تستعرض مشاريعها وخططها التطويرية التي تسهم في دعم قطاع التطوير العقاري ورفع جودة الحياة في المدن السعودية.