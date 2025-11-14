ريبورتاج السعودية تقترب من مبيعات بـ500 مليون ريال وتمضي نحو توسّع كبير

اقتربت شركة ريبورتاج السعودية من تسجيل مبيعات تتجاوز 500 مليون ريال بنهاية عام 2025، وفق ما أكده الرئيس التنفيذي للشركة في السعودية ومصر، إسلام همام، الذي أوضح أن الأداء القوي يعكس استراتيجية تطويرية مبنية على الجودة وتلبية الطلب المتزايد في السوق السكني السعودي.