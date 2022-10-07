الطائف.. إنقاذ حياة طفلة رضيعة تعاني جسمًا غريبًا داخل الرئة بعملية جراحية ناجحة

وأضاف "الحميدان": قرر حينها أطباء جراحة الصدر تأجيل الإجراء الجراحي لوقت آخر مع مراقبة أوكسجين الحالة، في حين تم إرجاع الطفلة للعناية، ولكن نسبة الأوكسجين استمرت في الانخفاض رغم وجود التنفس الصناعي، عندها قام أخصائي التنفس الصناعي بعمل علاج طبيعي مكثف للرئة اليسرى المتضررة بشكل مستمر، مع شفط الإفرازات من أنبوب التنفس الصناعي؛ فخرج جسم غريب مع جهاز الشفط، كان هو السبب في إقفال مجرى التنفس، وارتفعت بعد ذلك مباشرة نسبة الأوكسجين؛ واستعادت الطفلة تنفسها بشكل طبيعي، وتم بعد ذلك إجراء الأشعة على منطقة الصدر التي أبانت تعافي الطفلة.