الطائف.. إنقاذ حياة طفلة رضيعة تعاني جسمًا غريبًا داخل الرئة بعملية جراحية ناجحة

نجح أطباء بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف في إنقاذ حياة طفلة؛ تعاني التهاب القصبات المنسج، وهو مرض نادر جدًّا.
وفي التفاصيل التي ذكرها لـ"سبق" المتحدث الرسمي لصحة الطائف، وصلت إلى قسم الطوارئ طفلة، تبلغ من العمر سنة، تعاني انسدادًا كاملاً في الرئة اليسرى؛ أدى إلى اختناقها، وصعوبة تنفسها؛ ما استدعى الأطباء إلى تركيب أنبوب التنفس الصناعي مباشرة، وتجهيزها، وإدخالها غرفة العمليات لعمل المنظار بعد أن أظهرت نتيجة الأشعة وجود جسم غريب داخل الرئة، ولكن كان هناك صعوبة في استخراج الجسم الغريب بسبب انخفاض نسبة الأوكسجين أكثر من مرة أثناء عمل المنظار.
وأضاف "الحميدان": قرر حينها أطباء جراحة الصدر تأجيل الإجراء الجراحي لوقت آخر مع مراقبة أوكسجين الحالة، في حين تم إرجاع الطفلة للعناية، ولكن نسبة الأوكسجين استمرت في الانخفاض رغم وجود التنفس الصناعي، عندها قام أخصائي التنفس الصناعي بعمل علاج طبيعي مكثف للرئة اليسرى المتضررة بشكل مستمر، مع شفط الإفرازات من أنبوب التنفس الصناعي؛ فخرج جسم غريب مع جهاز الشفط، كان هو السبب في إقفال مجرى التنفس، وارتفعت بعد ذلك مباشرة نسبة الأوكسجين؛ واستعادت الطفلة تنفسها بشكل طبيعي، وتم بعد ذلك إجراء الأشعة على منطقة الصدر التي أبانت تعافي الطفلة.
يُذكر أن قسم الطوارئ بالمجمع يُعدُّ مركزًا لاستقبال الإصابات والحالات الطارئة؛ إذ استقبل القسم خلال الشهر الماضي 9565 حالة، منها 306 حالات طارئة وحرجة، و4600 حالة عاجلة، و4659 حالة باردة، وحالات إنقاذ حياة عدة لأطفال وكبار.