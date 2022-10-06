فيديو.. الجهات الأمنية تنجح في رصد وضبط عدد من المتسولين في مكة المكرمة

واصلت الجهات الأمنية جهودها بمختلف مناطق المملكة لرصد وضبط المتسولين.

وأسفرت الجهود الأمنية في منطقة مكة المكرمة عن ضبط مخالفتين لنظام الإقامة من الجنسية الليبيرية؛ لقيامهما بالتسول بطريقة مباشرة من الأماكن العامة.

وضبطت قوات الأمن مقيمًا من الجنسية الميانمارية، يقوم بالتسول أمام المحلات التجارية، كما تم ضبط مُواطن تسول أيضًا أمام المحلات التجارية.

وأضاف حساب الأمن العام على تويتر أنه تم رصد وضبط مخالفة لنظام الإقامة من الجنسية الليبيرية بعد قيامها بالتسول بشكل مباشر من قائدي المركبات.

ونوّه حساب الأمن العام، بضرورة الإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 في كل من مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة؛ مذكّرة بأن مكافحة التسول مسؤوليتنا جميعًا.