1 تحت الصفر.. طريف تسجل أقل درجة حرارة بالمملكة ومكة المكرمة الأعلى

كشف المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ32 مئوية، فيما سجلت طريف أقل درجة حرارة بـ -1 تحت الصفر درجة مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة 32 درجة، جازان والقنفذة 31 درجة، جدة 30 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت طريف في أدنى القائمة بـ -1 مئوية، تليها عرعر والقريات 1 مئوية، وسكاكا 2 مئوية، وحائل ورفحاء 4 درجات، وتبوك 5 مئوية، وحفر الباطن والمجمعة 6 مئوية .
وسجّلت أبها والباحة وطريف وعرعر وجازان والقريات أعلى نسبة رطوبة 95% و90%.