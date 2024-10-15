"أمانة حائل" تطرح 18 فرصة استثمارية في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية

طرحت أمانة منطقة حائل -خلال الربع الثالث من العام الحالي-، 18 فرصة استثمارية، وذلك في إطار سعيها المستمر لتعزيز التنمية الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص من الإسهام في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتطوير البنية التحتية في المدينة.
وتضمنت الفرص المطروحة فرصة واحدة لتطوير مخطط المدائن السكني، وإنشاء مجمع تجاري، وفرصة إنشاء مجمعَيْن تعليميَّيْن لدعم القطاع التعليمي، وتطوير مبنيَّيْن قائمَيْن؛ بهدف تحسين استخدامها وتقديم خدمات متنوّعة للمجتمع، وكذلك إنشاء معهد تعليمي متخصّص في تقديم التدريب والتعليم المهني وفرصة واحدة للتطوير الصناعي، إضافة إلى فرصة إنشاء وتشغيل مركز لصيانة السيارات، وعرض فرصة واحدة للوحة إعلانية، و3 جسور مشاة تهدف إلى تحسين حركة المشاة وسلامتهم، ومشروع سكني تجاري جديد، وطرح 4 فرص لمشروع متعدّد الاستخدامات يجمع بين الأنشطة المختلفة؛ ما يسهم في تعزيز التكامل الحضري، وتحقيق تنمية مستدامة وزيادة فرص الاستثمار.
وأوضح مساعد الأمين للإعلام والاتصال المؤسسي في أمانة منطقة حائل، المهندس سعود بن فهد آل علي؛ أن الفرص الاستثمارية تهدف إلى تلبية احتياجات المجتمع المحلي لتقديم خدمات متطورة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، مؤكداً تقديم جميع التسهيلات والدعم اللازم للمستثمرين؛ بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية في المنطقة وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، ضمن جهود الأمانة لدعم الاستثمار وتحقيق رؤية المملكة 2030، وداعياً جميع المستثمرين المحليين والدوليين الراغبين في الاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية، إلى زيارة منصة "فرص" للاطلاع على تفاصيل المشاريع وكيفية التقديم عليها.