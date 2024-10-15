"أمانة حائل" تطرح 18 فرصة استثمارية في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية

وأوضح مساعد الأمين للإعلام والاتصال المؤسسي في أمانة منطقة حائل، المهندس سعود بن فهد آل علي؛ أن الفرص الاستثمارية تهدف إلى تلبية احتياجات المجتمع المحلي لتقديم خدمات متطورة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، مؤكداً تقديم جميع التسهيلات والدعم اللازم للمستثمرين؛ بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية في المنطقة وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، ضمن جهود الأمانة لدعم الاستثمار وتحقيق رؤية المملكة 2030، وداعياً جميع المستثمرين المحليين والدوليين الراغبين في الاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية، إلى زيارة منصة "فرص" للاطلاع على تفاصيل المشاريع وكيفية التقديم عليها.