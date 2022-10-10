فيديو.. ضبط 4 متسوّلين بينهم مخالِفة لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بجازان

تمكّنت الجهات الأمنية في منطقة جازان، من القبض على 4 متسوّلين؛ بينهم مخالِفة لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، حيث نجحت الجهود الأمنية في رصدها وضبطها خلال تسوّلها بشكلٍ مباشرٍ أمام المحال التجارية.
ونجحت قوات الأمن في رصد وضبط مُخالِف آخر يمني؛ لقيامه بالتسوّل بشكلٍ غير مباشر من خلال بيع النباتات العطرية عند الإشارات المرورية.
وبحسب فيديو على حساب الأمن العام، تمكّنت الجهات الأمنية من رصد وضبط مُخالِف من الجنسية اليمنية لتسوّله بشكلٍ مباشرٍ عند مدخل أحد المحال التجارية، إلى جانب مُخالِف من الجنسية اليمنية خلال تسوّله أمام أحد الجوامع.