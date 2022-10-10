فيديو.. ضبط 4 متسوّلين بينهم مخالِفة لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بجازان

وبحسب فيديو على حساب الأمن العام، تمكّنت الجهات الأمنية من رصد وضبط مُخالِف من الجنسية اليمنية لتسوّله بشكلٍ مباشرٍ عند مدخل أحد المحال التجارية، إلى جانب مُخالِف من الجنسية اليمنية خلال تسوّله أمام أحد الجوامع.