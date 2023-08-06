صقَّار سعودي يشتري 3 صقور في اليوم الأول للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

وأوضح أرميزان أن الأشواط الستة التي استحدثها نادي الصقور السعودي لصقور المزاد في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، تشكّل إضافة للصقارين، و تمثل تحدياً جديداً لنا كصقارين، وتزيد الإثارة والمنافسة، واصفاً فكرة الأشواط المستحدثة لصقور المزاد بالذكية، لأنها ستزيد من الإقبال على صقور المزاد.