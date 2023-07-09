ندوة علمية بالعاصمة الفرنسية باريس بعنوان "السعودية مملكة الحضارات"

واستعرضت الندوة الحضارات الممتدّة في المملكة وتنوعها، وجهود المملكة في مجال الاستكشاف والتنقيب الأثري، وأبرز مراحل التطور في الاهتمام بالآثار بالمملكة على مدى أكثر من خمسة عقود، كما سلطت الضوء على الاكتشافات الأثرية الأخيرة للبعثات السعودية الدولية المشتركة، التي حظيت بأصداء عالمية واسعة، وكذلك أهم المشاريع الأثرية القائمة في المرحلة الحالية.