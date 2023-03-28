"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على جازان وعسير

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياحٍ نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي جازان وعسير، كذلك على أجزاءٍ من جنوب المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق، وكذلك على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وبسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الأوسط، ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والجنوبي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر الى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.