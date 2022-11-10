مركز الرقابة على الالتزام البيئي يطلق مبادرة إعادة تأهيل البؤر الملوثة

وتهدف المبادرة إلى ضمان استخدام المقاييس البيئية المتوافقة مع نظام البيئة والاتفاقيات الدولية، إضافة إلى معالجة البؤر الملوثة بما يحافظ على سلامة البيئة ويعزز من استخدامها وحصرها، والعمل على معالجتها وإعادة تأهيلها.