بينهم وجدان رضا.. الإعلان عن الفريق العالمي للقيّمين الفنيين بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024م

كشفت مؤسسة بينالي الدرعية عن أعضاء الفريق العالمي الرئيس للقيّمين الفنيين لبينالي الدرعية للفن المعاصر 2024م، الذي سيُقام خلال الفترة من 20 فبراير إلى 24 مايو 2024م في حيّ جاكس بمدينة الدرعية.
واختارت المؤسسة القيّم الفني للمعارض العالمية أوتي ميتا باور لتقود فريق التقييم الفني المؤلَّف من القيّمة الفنية لمؤسسة بينالي الدرعية وجدان رضا من السعودية، والقيِّمِين الفنيِّين: راهول غوديبودي من الهند، وروز ليجون من المملكة المتحدة، وأنكا روجويو من رومانيا.
ويتمتعون جميعهم بخبراتٍ ورؤىً فنية من خلفيات ثقافية متنوعة، وسيسهمون في الارتقاء برسالة معرض البينالي عبر أنماط فنية متعددة، تتضمن فنون الأداء، والصوت، والممارسات الفنية القائمة على الأبحاث، إضافةً إلى الأنماط الفنية الرقمية.
وذكر الرئيس التنفيذي لمؤسسة بينالي الدرعية آية البكري أن الخبرات والرؤى التي سيقدمها أعضاء هذا الفريق العالمي للمؤسسة ستضيف ثراءً وتنوعاً سيتجلى في مختلف الصيغ الفنية الفريدة التي سيقدمها البينالي لجمهوره الكريم"، لا سيما بعد النجاح الكبير الذي حققه بينالي الدرعية للفن المعاصر في العام 2022م، وسيُسهم بفاعلية في تنشيط ساحة الفن المعاصر، وتعزيز الحضور الثقافي السعودي في المشهد الفني العالمي.
من جانبها، عبرت المديرة الفنية لبينالي الدرعية للفن المعاصر 2024 أوتي ميتا باور، عن فخرها بأن تكون جزءاً من هذا الفريق والمشروع الرائع، الذي يتمتع أعضاؤه بخبراتٍ كبيرة، ويتسم بتنوع الخلفيات الثقافية والجغرافية والمهنية، مما سيقدم سياقاً متجدداً يعزز قدراتنا على إقامة فعالية فنية عالمية، ويُستكمل من الثراء التاريخي والثقافي والفني الممتد الذي تزخر به السعودية".
وأشارت إلى أنه على مدار الأشهر الماضية، تم التعرف عن كثب على العديد من الممارسات الفنية والتراثية المبهرة في المملكة، وقالت: "كان هدفنا الأول التفاعل بعمق في مواقع زياراتنا، والدخول في حوارات مستفيضة مع الجميع، لنتمكن من إنشاء علاقات وروابط جديدة داخل المملكة وخارجها".
وجاء اختيار المديرة الفنيّة للمشروع من قِبل لجنة استشارية متخصصة ومستقلة ذات خبرات سابقة ترأّسَها رافال نيموجيفسكي، وضمّت في عضويتها كلاً من رنيم فارسي، وأنطونيا كارفر، وسارة بن لادن، وأكرم زعتري، مستندةً في اختيارها على المعايير التي حددتها مؤسسة بينالي الدرعية، حيث تحرص المؤسسة على بناء فريق قوي ومتميز لتنظيم الفعاليات الفنية على المدى البعيد.
وبذلك يُضاف فريق الأعضاء الرئيسيين لفريق القيّمين إلى الفريق الأساسي، والذي يشمل كُلّاً من: لورا ميوتو وسافينا نيكوليني (السينوغرافيا)، واستوديو "أتيتوديني فورما (التصنيع الفني)، واستوديو كاي فون رابيناو/ مونو (تصميم الغرافيكس)، وإبراهيم حسن (محرر اللغة العربية الرئيس)، ولورا شلويسنر (مديرة التحرير)، ولوكاس غوي (تصميم الإضاءة)، وهو الفريق الذي سيقدم رؤيته التنسيقية لإقامة معرض فني يخاطب جميع الحواس.
ويُطوَّر البينالي كفعاليةٍ فنيةٍ حيّةٍ بعيدة عن الأنماط الثابتة، من خلال التركيز على الحوار والممارسة الفنية، وسيكون منصةً لبناء الروابط والعلاقات التعاونية، والشراكات بين الفنانين والمهندسين المعماريين المشاركين في المعرض من جهة، وصُنّاع الثقافة المحلية من جهةٍ أخرى، إضافةً إلى الموسيقيين والمؤسسات غير الربحية والمطاعم والتجار والمزارعين؛ ليؤكّد على التفاعل اليومي بين الساحة الفنية، وبين المجتمع المحلي السعودي بمختلف المستويات.
وسيُقدِّم على مدى ثلاثة أشهر في مجموعة من المواقع التي أُعيد تصميمها لاستضافته أعمالاً ومشاريع فنية جاهزة، إضافةً إلى أعمال فنية ومشاريع عمرانية صُممت حديثاً بتكليف خاص، إلى جانب برنامجٍ ثقافي حافل بعروض الأداء، والحفلات الموسيقية، والأمسيات الشعرية، والتي ستقام جميعها في موقع البينالي، وتمتد إلى مناطق أُخرى في محيط الدرعية، ومن بينها وادي حنيفة، لتُجسِّدَ هذه الفعالياتُ، والأعمالُ الفنية مرحلة التحول غير المسبوقة التي تشهدها المملكة اليوم.
ويسعى بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024م إلى تأسيس روابط عالمية تجمع الفنانين من السعودية والخليج بجمهور الفن في كل مكان، وتضعهم على خارطة المشهد الفني العالمي، كما يهدف إلى تأسيس فضاءاتٍ وملتقياتٍ شخصية، وتوفير فرصٍ لتبادل التجارب والخبرات مع مختلف أطياف المجتمع.
وتُنظم مؤسسة بينالي الدرعية هذا البينالي بالتناوب بشكلٍ سنوي مع بينالي الفنون الإسلامية في مدينة جدة، والذي يُعد الأول والوحيد من نوعه على مستوى العالم، وذلك ضمن مساعيها الحثيثة في رعاية الفن والإبداع، وتعزز قيَم الثقافة والفنون بالمملكة.