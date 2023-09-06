بينهم وجدان رضا.. الإعلان عن الفريق العالمي للقيّمين الفنيين بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024م

وسيُقدِّم على مدى ثلاثة أشهر في مجموعة من المواقع التي أُعيد تصميمها لاستضافته أعمالاً ومشاريع فنية جاهزة، إضافةً إلى أعمال فنية ومشاريع عمرانية صُممت حديثاً بتكليف خاص، إلى جانب برنامجٍ ثقافي حافل بعروض الأداء، والحفلات الموسيقية، والأمسيات الشعرية، والتي ستقام جميعها في موقع البينالي، وتمتد إلى مناطق أُخرى في محيط الدرعية، ومن بينها وادي حنيفة، لتُجسِّدَ هذه الفعالياتُ، والأعمالُ الفنية مرحلة التحول غير المسبوقة التي تشهدها المملكة اليوم.