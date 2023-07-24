"الصحة": 7 ملايين إجراء علاجي ووقائي في عيادات طب الأسنان من خلال 3253 عيادة

وأوضحت الوزارة أن 1639 من تلك العيادات توجد في مراكز الرعاية الصحية الأولية، و162 عيادة في مجمعات طب الأسنان الأولية، و456 في المستشفيات، إضافة إلى 996 عيادة بمراكز طب الأسنان التخصصية، كما توجد 200 عيادة أسنان محمولة يتم الاستفادة منها في البرامج الوقائية والمدرسية.