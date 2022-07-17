"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: موجة حارة ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد موجة حارة، وارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وخريص وسلوى والجبيل والخُبر والدمام والظهران والقطيف وبقيق ورأس تنورة والخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ17.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة، وسُحبًا رعدية على البطحاء والعبيلة وذعبلوتن، وتستمر حتى الساعة الـ 13.00 من مساء الاثنين.