"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: موجة حارة ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المدينة المنورة ومكة المكرمة والشرقية وعسير وجازان .
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد موجة حارة، وارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وخريص وسلوى والجبيل والخُبر والدمام والظهران والقطيف وبقيق ورأس تنورة والخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ17.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة، وسُحبًا رعدية على البطحاء والعبيلة وذعبلوتن، وتستمر حتى الساعة الـ 13.00 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة برياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشعيبة والقنفذة والليث والمظيلف والجموم والكامل وخليص، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المهد واليتمة ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة عسير رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.