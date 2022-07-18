الإعلان عن موعد فتح باب استقبال طلبات الترشيح على البرامج الأكاديمية بجامعة طيبة

وأكدت الجامعة حرصها التام على تنفيذ كل ما يخدم العملية التعليمية وفق ما أصدره مجلس شؤون الجامعات بدءًا من عملية القبول لهذا العام ١٤٤٤هـ، وسيتم إعادة الإعلان عن موعد فتح باب استقبال طلبات الترشيح على برامج الجامعة الأكاديمية لمرحلة البكالوريوس والدبلوم الجديد عبر بوابة الجامعة الإلكترونية فور الانتهاء من تطبيق كافة الإجراءات.