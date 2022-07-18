الإعلان عن موعد فتح باب استقبال طلبات الترشيح على البرامج الأكاديمية بجامعة طيبة

أصدرت جامعة طيبة بيانًا صحفيًا حول إعادة الإعلان عن موعد فتح باب استقبال طلبات الترشيح على برامج الجامعة الأكاديمية لمرحلة البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1444هـ.
وقالت الجامعة في البيان: "إشارة إلى قرارات مجلس شؤون الجامعات والصادرة بشأن رفع أعداد القبول في التخصصات الصحية والهندسية والتقنية والتطبيقية وإدارة الأعمال، والتي تأتي لتؤكد حرص حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمين -حفظهما الله- بما يضمن تعزيز المستوى المهاري لدى أبناء وبنات المملكة الطلاب والطالبات ورفع جودة المخرجات التعليمية وتلبية احتياجات سوق العمل".
وأكدت الجامعة حرصها التام على تنفيذ كل ما يخدم العملية التعليمية وفق ما أصدره مجلس شؤون الجامعات بدءًا من عملية القبول لهذا العام ١٤٤٤هـ، وسيتم إعادة الإعلان عن موعد فتح باب استقبال طلبات الترشيح على برامج الجامعة الأكاديمية لمرحلة البكالوريوس والدبلوم الجديد عبر بوابة الجامعة الإلكترونية فور الانتهاء من تطبيق كافة الإجراءات.