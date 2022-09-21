مستشفى التابلاين بعرعر.. ذكريات عالقة منذ 71 عاماً

ويرتبط مستشفى التابلاين الذي أنشأته الشركة في عرعر عام ١٩٥١م بمستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت، حيث كان المستشفى علامة فارقة في عرعر، وكان له دور مهم في توفير الرعاية الصحية للمنطقة بشكل عام، ويُدار بطاقم طبي ذي مستوى عالٍ، ويملك مختبراً على أعلى المستويات وتُجرى فيه أصعب العمليات الجراحية ويتم التحويل إليه من داخل المملكة.