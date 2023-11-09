مبادرة نوعية لإنهاء 266 عملية قيد الانتظار بمستشفيات الطائف.. هنا التفاصيل

وأوضح المستشار، سلطان بن عبدالعزيز السعدون إثر لقائه برجال وأعيان المجتمع بمنزل الشيخ إبراهيم السبيعي مساء أمس بجدة أن مبادرة محافظ الطائف تعد أول مبادرة تجمع القطاع الحكومي بالقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، حيث جاءت بعد زيارة محافظ الطائف للمستشفيات، واتضح أن هناك تأخيرًا في قائمة إجراء العمليات خاصة لأشخاص من كبار السن، ممن لديهم مشاكل في الركبة وأعمارهم تتراوح من 69 إلى 70 عاماً ويحتاجون إلى تغيير في المفصل.