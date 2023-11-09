مبادرة نوعية لإنهاء 266 عملية قيد الانتظار بمستشفيات الطائف.. هنا التفاصيل

انطلقت مبادرة سعود بن نهار لدعم المرضى، والتي تبنتها جمعية تكامل الصحية، بهدف تقليل وقت الانتظار للعمليات داخل المستشفيات بمحافظة الطائف وتفعيل دور الجمعيات الخيرية والقطاع الخاص للمساهمة في تنمية وتحسين خدمات المحافظة الخيرية وتدريب وتطوير الممارسين الصحيين المحليين.
وتعد هذه المبادرة الأولى على مستوى المملكة، حيث تعمل على إنهاء عمليات لـ 266 شخصاً على قائمة الانتظار بمستشفيات الطائف في العظام والمفاصل.
وأوضح المستشار، سلطان بن عبدالعزيز السعدون إثر لقائه برجال وأعيان المجتمع بمنزل الشيخ إبراهيم السبيعي مساء أمس بجدة أن مبادرة محافظ الطائف تعد أول مبادرة تجمع القطاع الحكومي بالقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، حيث جاءت بعد زيارة محافظ الطائف للمستشفيات، واتضح أن هناك تأخيرًا في قائمة إجراء العمليات خاصة لأشخاص من كبار السن، ممن لديهم مشاكل في الركبة وأعمارهم تتراوح من 69 إلى 70 عاماً ويحتاجون إلى تغيير في المفصل.
وعلى الفور اقترح المحافظ هذه المبادرة والتي بدأت بإجراء عمليات لأشخاص مكنتهم من عودة الحركة بعد أن كانوا لا يستطيعون المشي، مشيراً أن أطباء وممرضين وممرضات بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف وبعض مناطق المملكة تبرعوا بإجازاتهم الأسبوعية يومي الجمعة والسبت للمساهمة في إجراء عمليات والتقليل ممن على قائمة الانتظار.
من جانبه أوضح رئيس التجمع الصحي بالطائف، الدكتور طلال المالكي أن المبادرة تتوسع في إجراء عمليات أخرى، كالعيون وعمليات الإنجاب بعد الانتهاء من عمليات العظام والمفاصل.