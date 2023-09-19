ضبط 15 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (15) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، ومنطقتي المدينة المنورة والرياض، بحوزتهم (6) بنادق نارية، و(1470) ذخيرة نارية، و(11) بندقية هوائية، و(1386) ذخيرة هوائية، و(69) طيرًا مصيدًا وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.