تدشين برنامج "سينما السعودية الجديدة" لصناع الأفلام

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، اليوم، عن أول ملامح دورته الرابعة لعام 2024م، عبر إطلاق برنامج "سينما السعودية الجديدة" لتجسيد التنوع والابتكار في المشهد السينمائي السعودي، وتسليط الضوء على قصص محلية أصيلة تعكس عمقَ الهوية الثقافية وتراث المجتمع السعودي.
ويقدّم برنامج "سينما السعودية الجديدة"، هذا العام، 20 فيلمًا إبداعيًّا تمثّل نخبة من إبداعات المواهب السعودية الواعدة، تتنوّع بين الخيال والواقع، وتتطرّق إلى موضوعات ملهمة تتناول الطموح، والهوية، والموسيقى، والقصص الموروثة، بالإضافة إلى استكشاف العلاقات الإنسانية بجوانبها المتعددة، ويعكس البرنامج قدرة هذه المواهب على سرد قصص فريدة بأسلوب مبتكر؛ ممّا يسهم في تطوير السينما السعودية وتعزيز حضورها على المستوى العالمي.
وتأتي هذه الأفلام لتعبر عن رؤية جديدة لصناعة السينما في المملكة، ولتعكس دعم المهرجان المتواصل لصناع الأفلام السعوديين الذين حقّقوا نجاحات بارزة على الساحة الدولية، وتقديم منصة رائدة لهم تسهم في عرض مواهبهم وإبداعاتهم أمام العالم.
وأكد مدير برنامج الأفلام العربية والكلاسيكية بالمهرجان "أنطوان خليفة"، حرص المهرجان كل عام على تقديم برنامج يعكس التطور المستمرّ في السينما السعودية، معربًا عن سعادته هذا العام بتقديم مجموعة متنوعة من الأفلام التي تشمل أفلام التحريك، والأفلام الروائية، والوثائقية.