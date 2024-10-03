تدشين برنامج "سينما السعودية الجديدة" لصناع الأفلام

ويقدّم برنامج "سينما السعودية الجديدة"، هذا العام، 20 فيلمًا إبداعيًّا تمثّل نخبة من إبداعات المواهب السعودية الواعدة، تتنوّع بين الخيال والواقع، وتتطرّق إلى موضوعات ملهمة تتناول الطموح، والهوية، والموسيقى، والقصص الموروثة، بالإضافة إلى استكشاف العلاقات الإنسانية بجوانبها المتعددة، ويعكس البرنامج قدرة هذه المواهب على سرد قصص فريدة بأسلوب مبتكر؛ ممّا يسهم في تطوير السينما السعودية وتعزيز حضورها على المستوى العالمي.