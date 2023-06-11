"مؤتمر رجال أعمال العرب والصين".. وزير الخارجية يؤكد حرص ولي العهد على الخروج بنتائج تليق بالشراكة العريقة

وأشار وزير الخارجية إلى الزيارة التاريخية الناجحة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الرياض في ديسمبر 2022، التي زادت من توطيد الروابط بين البلدين الصديقين في كل المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، والتي تزامنت مع إطلاق أول قمة عربية صينية، وقمة خليجية صينية، وقد أثمرت جميعها عن توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بقيمة تجاوزت 50 مليار دولار، شملت مجموعة من القطاعات المختلفة.