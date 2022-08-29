هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تُوقّع مذكرة تفاهم مع عدة جهات

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة محمد الشعلان: مذكرة التفاهم الجديدة تستهدف في المقام الأول رفع جاهزية المواقع السياحية المستهدفة في استراتيجية السياحة الوطنية، واستراتيجية هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، كما تستهدف تفعيل جانب الاستثمار السياحي في المحمية وتسويق وتطوير المنتجات السياحية والبرامج والفعاليات والأنشطة التي تقوم بها المحمية، كما تهدف المذكرة لتعزيز العمل المشترك بين الأطراف الثلاثة للمواءمة بين استراتيجية هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية واستراتيجية السياحة الوطنية.