أمير الشرقية: التكامل بين الجمعيات الخيرية يُسهم في حصول مستفيديها على أفضل الخدمات

وأضاف أن الجمعية تمكنت خلال عشر سنوات من خدمة أكثر من 31 ألف مستفيد، حيث تم توفير السكن لأكثر من 11 ألف مريض ومرافق وتأمين النقل للمرضى ومرافقيهم في أكثر من 31 ألف رحلة وتوفير أجهزة طبية لأكثر من 2000 مريض بتكلفة إجمالية بلغت 26 مليون ريال، مشيرًا إلى أن هذه الجهود أثمرت على حصول الجمعية على شهادة الايزو في جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين منذ عام 2019، لتشدد على أننا نسعى دومًا إلى الأفضل.