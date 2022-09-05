هيئة الأفلام تعرض آفاق صناعة الأفلام بالمملكة في مهرجان البندقية السينمائي

وأشار عبدالجليل الناصر إلى "وجود تنسيق عالٍ بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في المملكة؛ لبناء كافة أجزاء سلسلة القيمة المتعلقة بصناعة الأفلام، ويأتي هذا من وعي الهيئة بأهمية الدورة الإبداعية لصناعة الأفلام لبناء قطاع متكامل يخدم صناع الأفلام أولًا"؛ مبينًا أن جميع المشاركين في الندوة يتطلعون للتعدد الثري في مواقع التصوير بالمملكة، والذي يشكل أرضية خصبة لاحتضان العديد من القصص من حول العالم في مشاريع إنتاج ذات جودة عالية.