"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار رعدية وأتربة وضباب كثيف مع شبه انعدام في الرؤية

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبوعريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعيدابي والعارضة وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء السبت، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية على جازان وفرسان والدرب وبيش، وتستمر حتى الساعة الـ12.00 من ظُهر السبت.