"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار رعدية وأتربة وضباب كثيف مع شبه انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الرياض وجازان وعسير والجوف والشمالية والشرقية).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبوعريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعيدابي والعارضة وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء السبت، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية على جازان وفرسان والدرب وبيش، وتستمر حتى الساعة الـ12.00 من ظُهر السبت.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنوم والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء السبت، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية على البرك والقحمة حتى الساعة الـ 12.00 من ظُهر السبت.
وتشهد الجوف ضبابًا كثيفًا وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا. وكذلك تشهد الحدود الشمالية ضبابًا كثيفًا وشبه انعدام في الرؤية، وتشمل العويقيلة وحزم الجلاميد ورفحاء وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والجبيل والخُبر والدمام والقطيف والظهران والعديد وبقيق وحرض وخريص ورأس تنورة وسلوى، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.
وتشهد منطقة الرياض أمطارًا رعدية وأتربة مثارة. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والحريق والرين والقويعية وحوطة بني تميم والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وثادق وحريملاء ورماح وضرماء ومرات والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.