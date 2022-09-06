ضبط 16 مخالفًا لنظام البيئة ارتكبوا مخالفات رعي بعدة مناطق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (16) مخالفًا لنظام البيئة، (12) مواطنًا، و(3) مقيمين من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية الأثيوبية، ارتكبوا مخالفات رعي (256) متنًا من الإبل، و(120) رأسًا من الأغنام، في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.