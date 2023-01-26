إرشاد مكاني وتوزيع عبوات زمزم.. خدمات "شؤون الحرمين" في 24 ساعة

وتابعت أنه تم تقديم كتيبات ومطويات لـ1650 مستفيدًا، و2419 خدمة تطويف؛ فيما استفاد 18000 شخص من التوعية الرقمية، و92350 شخصًا من التوعية الميدانية، وتوزيع 425 إسورة بمعصم اليد للأطفال، وتقديم الخدمة الاجتماعية والإنسانية لـ1406 مستفيدين.