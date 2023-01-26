إرشاد مكاني وتوزيع عبوات زمزم.. خدمات "شؤون الحرمين" في 24 ساعة

استعرضت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام أمس.
وشملت جهود الرئاسة، توفير 130.000 لتر مطهرات، وتقديم خدمات الإرشاد المكاني لـ30.494 مستفيدًا، وتوزيع 84.960 عبوة مياه زمزم.
وأضافت الرئاسة في إنفوجرافيك، أنه تم توفير 2550 لتر معطرات، وتوفير 2400 لتر للتعقيم بالروبوتات، و33.100 لتر لتعقيم الأسطح، و5300 لتر معقمات الأيدي، و2300 لتر للبايوكير، وتعطير المسجد الحرام بـ100 فواحة.
وتابعت أنه تم تقديم كتيبات ومطويات لـ1650 مستفيدًا، و2419 خدمة تطويف؛ فيما استفاد 18000 شخص من التوعية الرقمية، و92350 شخصًا من التوعية الميدانية، وتوزيع 425 إسورة بمعصم اليد للأطفال، وتقديم الخدمة الاجتماعية والإنسانية لـ1406 مستفيدين.