"الأرصاد" يُنبِّه 11 منطقة: أمطار خفيفة ورياح شديدة وأتربة مع شبه انعدام في الرؤية

وتشهد منطقة مكة المكرمة أتربة مثارة مع رياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، فيما تشهد رياحًا شديدة على القنفذة والليث والشعيبة وجدة ورابغ، وأمطارًا خفيفة على العرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.