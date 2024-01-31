"الأرصاد" يُنبِّه 11 منطقة: أمطار خفيفة ورياح شديدة وأتربة مع شبه انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجازان وعسير والشمالية والباحة والجوف وتبوك والقصيم وحائل).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة حائل بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أتربة مثارة مع رياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد ووادي الفرع. وتشهد رياحًا شديدة على الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.
ونبّه المركز منطقة القصيم إلى أنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أتربة مثارة مع رياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، فيما تشهد رياحًا شديدة على القنفذة والليث والشعيبة وجدة ورابغ، وأمطارًا خفيفة على العرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.
ونبّه المركز منطقة تبوك إلى أنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية، وارتفاع في الأمواج. وتشمل الحالة الوجه وأملج وضباء، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة الجوف موجة باردة مع انخفاض بدرجات الحرارة إلى تحت الصفر، وتكوُّن الصقيع. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحا. وتشهد أمطارًا خفيفة على دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل حتى العاشرة صباحًا.
وكذلك تشهد منطقة الحدود الشمالية انخفاضًا بدرجات الحرارة إلى تحت الصفر، وتكوُّن الصقيع. وتشمل الحالة حزم الجلاميد وطريف، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا خفيفة على العويقيلة وعرعر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الخميس.
ونبّه المركز منطقة الباحة إلى أنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة عسير أيضًا أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة البرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وتشهد أتربة مثارة على الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة فرسان وجازان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.