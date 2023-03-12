"الفضلي" يتفقد منظومة "البيئة" بالمدينة المنورة ويدشن مشروع تشجير منتزه البيضاء البري

وشملت جولة وزير "البيئة" زيارة مشروع إعادة استعمال مياه الصرف الصحي بمحطة المعالجة في الخليل، ومعاينة نسبة الإنجاز البالغة 72 في المئة، حيث بلغت الخطوط المنفذة للمشروع أكثر من 65 ألف مترٍ طولي؛ للحفاظ على المياه الجوفية من الاستنزاف، وزيادة المسطحات الخضراء من خلال ري المنتزهات، إضافة إلى الاستفادة من المياه لأغراض الزراعة بقدرة 8000م3 في الساعة.