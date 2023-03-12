"الفضلي" يتفقد منظومة "البيئة" بالمدينة المنورة ويدشن مشروع تشجير منتزه البيضاء البري

قام وزير البيئة والمياه والزراع، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بجولة تفقدية لمنظومة "البيئة" بمنطقة المدينة المنورة، تابع خلالها عددًا من مشاريع المنظومة ونسب الإنجاز، واطّلع على سير الخدمات المقدمة للمستفيدين بالمنطقة، بحضور مسؤولي الوزارة، والقطاعات التابعة لها.
وشملت جولة وزير "البيئة" زيارة مشروع إعادة استعمال مياه الصرف الصحي بمحطة المعالجة في الخليل، ومعاينة نسبة الإنجاز البالغة 72 في المئة، حيث بلغت الخطوط المنفذة للمشروع أكثر من 65 ألف مترٍ طولي؛ للحفاظ على المياه الجوفية من الاستنزاف، وزيادة المسطحات الخضراء من خلال ري المنتزهات، إضافة إلى الاستفادة من المياه لأغراض الزراعة بقدرة 8000م3 في الساعة.
وخلال الجولة، دشّن وزير "البيئة" مشروع تشجير منتزه البيضاء البري، الذي تتجاوز مساحته أكثر من 6.850.000م2؛ لزراعة 300 ألف شتلة من الأشجار المحلية، تشمل أنواعاً متعددة كالسلم، والطلح، والسدر، والسيال، والسمر، والقرض، إضافة إلى تمديد شبكة ري؛ لتغطية مساحة المشروع.
كما وقف "الفضلي"، على جاهزية سد الغاب ووادي الحمض، ومناقشة الخطط المستقبلية لتطويره، حيث تصُب به مياه السيول من عدة أودية وسدود، من ضمنها: سد وادي العقيق وسد العاقول ووادي النقمي، وتتجاوز سعته التخزينية 10.000.000 م3، فيما يقدر طوله بـ 650م، ويبلغ مستوى ارتفاعه 11م.
عقب ذلك، التقى الوزير "الفضلي"، بعددٍ من قيادات المنظومة، بمقر شركة المياه الوطنية، اطّلع خلالها على أبرز المنجزات على مستوى المنطقة، إضافة إلى مناقشة سبل التطوير، وعرض إستراتيجيات قطاعات البيئة والمياه والزراعة، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
يأتي ذلك، في إطار حرص وزارة البيئة والمياه والزراعة، مواصلة تحقيق نسب عالية من الاكتفاء الذاتي؛ لتعزيز الإنتاج المحلي، ودعم المناطق ذات الميز النسبية، حيث تجاوز إنتاج فاكهتي العنب والتين بالمنطقة (320) طنًا، لعام 2022، فيما بلغ إجمالي مبيعات موسم تمور المنطقة للعام ذاته، 35.918.705 كيلو، مساهمة في ذلك بتطوير وتنمية القطاع الزراعي بالمملكة.