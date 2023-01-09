السديس يدشّن مشروع "الترميز الجغرافي للمسجد الحرام"

وأوضح السديس؛ أن النظام المكاني يوفر عدداً من الشرائح تثبت على أعمدة المسجد الحرام وتحتوي على معلومات مباشرة تسهم في وصف موقع الزائر، إضافة إلى معلومات تواصل مباشرة مع منسوبي الرئاسة برمز استجابة سريع يجمع كافة الخدمات الإلكترونية المقدمة للزوّار والعاملين بالمسجد الحرام.