يوم الخطاب الملكي.. خادم الحرمين يفتتح اليوم أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لـ "الشورى"

وكان قد أكّد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ بهذه المناسبة، أنَّ الخطاب الملكي السنوي الذي سيتناول فيه خادم الحرمين الشريفين -أيّده الله- السياستَيْن الداخلية والخارجية للدولة، هو مصدر اعتزازٍ لمجلس الشورى، ومناسبة يتطلع إليها كلَّ عام، وأن ما يحمله من مضامين ورسائل مهمة، تُجدّد المسيرة الشورية وتعزّز مِنهاج عمل المجلس في مناقشة ودراسة جميع الموضوعات التي تندرج تحت صلاحياته واختصاصاته.