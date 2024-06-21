"الأرصاد": رياحٌ مُثيرة للأتربة على الشرقية والرياض والقصيم والمدينة ونجران

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وبسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط ومن نصف متر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكوُّن السحب الرعدية المُمطرة على الجزء الجنوبي.