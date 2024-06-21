"الأرصاد": رياحٌ مُثيرة للأتربة على الشرقية والرياض والقصيم والمدينة ونجران

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تؤثر الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، المدينة المنوّرة، نجران.
وبحسب التقرير، تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاءٍ من تلك المناطق، في حين لاتزال الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرّمة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وبسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط ومن نصف متر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكوُّن السحب الرعدية المُمطرة على الجزء الجنوبي.
وحالة البحر متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية تتحوّل ليلاً جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.