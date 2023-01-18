"الأرصاد": يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، في حين تؤثر الرياح النشطة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية في أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض؛ تمتد الى أجزاءٍ من منطقة نجران، كذلك في أجزاءٍ من منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، كما -تكون السماء غائمةً جزئياً تتخللها سحبٌ رعدية ممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ تلك المناطق.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والاوسط، وتكون على الجزء الجنوبي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل الى مترين على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج ومائج على الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.