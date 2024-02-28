الأرصاد يكشف عن كميات الأمطار المسجلة بالشرقية والحدود الشمالية آخر 24 ساعة

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق الجوف والحدود الشمالية والشرقية، كذلك تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة على مرتفعات منطقتي جازان وعسير، ولا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية.