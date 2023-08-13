جامعة أم القرى تعلن موعد التسجيل المبكر للفصل الأول 

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة أم القرى، اليوم الأحد، موعد التسجيل المبكر للفصل الدراسي الأول للعام 1445هـ.
وحددت ذلك على مرحلتين، الأولى تبدأ الاثنين 1445/1/27هـ، وتنتهي الأربعاء 1445/1/29هـ، عبر بوابة الخدمات الأكاديمية للطلبة من خلال أيقونة الحذف والإضافة فقط، والتي تتاح وفقًا للتسلسل التالي:
يوم الاثنين الطلبة، المتوقع تخرجهم بناءً على حالة الطلب في البوابة الأكاديمية، الساعة 12 مساءً.
ويوم الثلاثاء، لطالبات مكة المكرمة، الساعة 12 مساءً، ولطلاب مكة المكرمة، الساعة 2 مساءً، ولطلاب المحافظات، الساعة 4 مساءً.
ويستمر التسجيل إلى يوم الأربعاء، لجميع الطلاب والطالبات.
وتبدأ المرحلة الثانية، الخميس 1445/2/1هـ، إلى السبت 1445/2/3هـ، لجميع الطلبة بمقررات الجامعة.