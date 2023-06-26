عبر 5 محطات.. إطلاق خدمة نقل كبار السن من محطات الحافلات إلى المسجد الحرام

بتوجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ وبالتنسيق مع إمارة منطقة مكة المكرّمة أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة نقل كِبار السن من محطات الحافلات إلى المسجد الحرام عبر 5 محطات، اُختيرت في مواقع تتواءم مع حركة ضيوف الرحمن تجاه الحرم المكي الشريف خلال موسم حج عام 1444 هـ.
وأكّد تقديم خدمات التنقل لكِبار السن عبر 5 مواقع في محطات الحافلات المتجهة إلى المسجد الحرام، وهي: محطة أجياد المصافي، محطة شعب عامر، محطة باب الملك عبدالعزيز، محطة جرول.
وبين أن هذه الخدمة تأتي تسهيلاً على حجاج بيت الله الحرام وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لهم وبما يتواءم مع خطط الرئاسة نحو أنسنة خدمات قاصدي الحرمين الشريفين.