عبر 5 محطات.. إطلاق خدمة نقل كبار السن من محطات الحافلات إلى المسجد الحرام

بتوجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ وبالتنسيق مع إمارة منطقة مكة المكرّمة أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة نقل كِبار السن من محطات الحافلات إلى المسجد الحرام عبر 5 محطات، اُختيرت في مواقع تتواءم مع حركة ضيوف الرحمن تجاه الحرم المكي الشريف خلال موسم حج عام 1444 هـ.