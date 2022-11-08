"الراجحي" يبحث مع وزير العمل السريلانكي مجالات التعاون المشترك

عقد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بمكتبه اليوم اجتماعاً، مع وزير العمل والتوظيف الخارجي في سريلانكا السيد مانوشا نانا ياكارا، والوفد المرافق له.
وتناول اللقاء مستجدات العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية في مجال التعاون العمالي المشترك، كما تم استعراض جهود المملكة في قطاع العمل، وأبرز السياسات والأنظمة التي تعزز العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.
وفي ذات السياق، عقد نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين اجتماعاً مع مانوشا نانا ياكارا، بحضور المختصين من الجانبين.
وشهد الاجتماع استعراض استراتيجية سوق العمل وسياسات سوق العمل المعنية، إضافة إلى عدد من البرامج والمبادرات ذات العلاقة بتنظيم القطاع، وجهود الوزارة في مجال حماية حقوق العمالة.