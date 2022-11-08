"الراجحي" يبحث مع وزير العمل السريلانكي مجالات التعاون المشترك

وتناول اللقاء مستجدات العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية في مجال التعاون العمالي المشترك، كما تم استعراض جهود المملكة في قطاع العمل، وأبرز السياسات والأنظمة التي تعزز العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.