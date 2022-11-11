ترسيخًا لريادتها في العمل المناخي.. المملكة تواصل جهودها لخفض الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن سنويًا

وأضاف: نتطلّع في العام المقبل إلى وضع اللمسات الأخيرة على خطط تطوير 10 مشاريع إضافية في مجال الطاقة المتجددة، وإضافة 840 ميجاوات من الطاقة الشمسية إلى شبكة الكهرباء الوطنية، كما نعلن اليوم أننا سنطلق برنامجًا لتداول أرصدة وتعويضات الغازات الدفيئة في مطلع عام 2023؛ بهدف تحفيز الجهود والاستثمارات في مشاريع تقليل وإزالة الانبعاثات في جميع القطاعات الحيوية بالمملكة".