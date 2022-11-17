وزارة السياحة تواصل استقبال طلبات برنامج "مسرعة رواد السياحة"

ويهدف البرنامج إلى دعم الشركات الناشئة في القطاعات السياحية المختلفة للنهوض بالقطاع، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال دعم رواد ورائدات الأعمال في القطاع السياحي، إلى جانب رفع المعايير في قطاع السياحة عن طريق تطوير شركات ناشئة ذات إمكانات عالية، وتعزيز قطاع مسرعات الأعمال عن طريق جذب أفضل الممارسات العالمية في المجال السياحي، إضافة إلى توفير فرص استثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعات السياحية.