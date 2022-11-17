وزارة السياحة تواصل استقبال طلبات برنامج "مسرعة رواد السياحة"

تواصل وزارة السياحة أعمال برامج تنمية رأس المال البشري السياحي، باستقبال الطلبات على برنامج "مسرعة رواد السياحة"، الذي يمتد على أربع مراحل.
ويعمل البرنامج على تمكين الشركات السياحية الصغيرة أو المتوسطة، ورفع وبناء قدرات الكفاءات المحلية، وبناء القدرات، وتمكين رواد ورائدات الأعمال، ونمو وازدهار القطاع السياحي، من خلال إقامة مسرعة تدريبية على مدى 16 أسبوعًا، واستضافة مجموعة من ذوي الكفاءة العالية؛ لتقديم ورش العمل والجلسات الإرشادية.
ويهدف البرنامج إلى دعم الشركات الناشئة في القطاعات السياحية المختلفة للنهوض بالقطاع، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال دعم رواد ورائدات الأعمال في القطاع السياحي، إلى جانب رفع المعايير في قطاع السياحة عن طريق تطوير شركات ناشئة ذات إمكانات عالية، وتعزيز قطاع مسرعات الأعمال عن طريق جذب أفضل الممارسات العالمية في المجال السياحي، إضافة إلى توفير فرص استثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعات السياحية.