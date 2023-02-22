روبوت بـ11 لغة لاستقبال زوار مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة

وفّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي روبوت بـ(11) لغة لاستقبال زوار مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وهو روبوت یتم من خلاله الترحيب بالزوار والتعریف بالخدمات المقدمة في المجمع.
ويهدف الروبوت إلى تعزيز استخدام التقنیات التي تدعم توجه رؤية المملكة 2030، ويعد عامل استقطاب داخل المجمع؛ إذ يمكنه التحدث بأكثر من لغة طوال اليوم دون توقف.
ویتضمن الروبوت العدید من المواصفات الخاصة بخدمة الزوار؛ منھا القدرة على التعرف على المشاعر الأساسیة، والقدرة على التعرف على الوجوه والتفاعل الصوتي مع الزوار، من خلال اللمس وحركة الید.
ومن أبرز المواصفات الفنية للروبوت، أن وزنه يصل إلى ٢٩ كجم، وعمر البطارية ٨ ساعات، ووقت الشحن ٨ ساعات، وتبلغ سرعته ٣ كم/س، وبالإمكان تشغیل الجھاز دون إيقاف عند توصيله بالكھرباء.
يُذكر أن المشروع نُفّذ على عدة خطوات ليتم الاستفادة منه بأقصى فائدة، الخطوة الأولى جمع الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بالروبوت، ثم التطویر المبدئي للحلول المطلوبة، ثم العرض والاختبار وجمع الملاحظات، ثم تعدیل بناء على الملاحظات، ثم عرضه واعتماده، وأخيرًا تشغیل وإطلاق الروبوت.