روبوت بـ11 لغة لاستقبال زوار مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة

يُذكر أن المشروع نُفّذ على عدة خطوات ليتم الاستفادة منه بأقصى فائدة، الخطوة الأولى جمع الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بالروبوت، ثم التطویر المبدئي للحلول المطلوبة، ثم العرض والاختبار وجمع الملاحظات، ثم تعدیل بناء على الملاحظات، ثم عرضه واعتماده، وأخيرًا تشغیل وإطلاق الروبوت.