أمانة المدينة المنورة تدفع بـ5500 من كوادرها للتعامل مع الحالة المطرية

وبينت أمانة المنطقة، أنَّ هذه الجهود الميدانية قد جاءت بالتزامن مع ما تبذله بشكل دوري من إجراءات لتنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار في المدينة المنورة ودرء أخطار السيول، ضمن عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في المواقع غير المخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار.