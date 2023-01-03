أمانة المدينة المنورة تدفع بـ5500 من كوادرها للتعامل مع الحالة المطرية

عزّزت أمانة منطقة المدينة المنورة، جهودها الميدانية لاحتواء آثار الحالة المطرية الغزيرة التي شهدتها المنطقة على مدار يومين متتاليين.
واستنفرت "الأمانة" فرقها الميدانية بالتنسيق والتعاون مع الجهات الخدمية؛ حيث دفعت بأكثر من 5500 كادر بشري؛ للتعامل مع الحالة المطرية وفق الخطط المعدة مسبقًا.
وأوضحت أن الخطة تضمنت انتشار 251 آلية ومعدة في المناطق غير المخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار، مضيفةً أنه تم -ولله الحمد- السيطرة وإعادة الوضع الطبيعي بالرغم من استمرار هطول الأمطار لمدة يومين.
وعالجت الفرق الميدانية نزح المياه وتجفيفها في الطرق الرئيسية والفرعية للأحياء، وتتواصل الأعمال الميدانية في عدد من المواقع والمتوقع الانتهاء منها خلال الساعات المقبلة، وفقًا للخطة المعتمدة لمواجهة أي طارئ -لاقدر الله.
وبينت أمانة المنطقة، أنَّ هذه الجهود الميدانية قد جاءت بالتزامن مع ما تبذله بشكل دوري من إجراءات لتنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار في المدينة المنورة ودرء أخطار السيول، ضمن عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في المواقع غير المخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار.
كما دعت "الأمانة" المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من أماكن تجمعات المياه والبعد عن مصادر الكهرباء، والإبلاغ عن أي ملاحظات بلدية عبر تطبيق "بلدي".