"تعليم الطائف" يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

اعتمد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور فهد بن ماجد الشريف حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بالمحافظة، والتشكيلات المدرسية للعام الدراسي الجديد.
وبارك "الشريف" للمعلمين والمعلمات الذين تحققت رغباتهم بالنقل الداخلي، مثمنًا الجهود الكبيرة التي قام بها منسوبو ومنسوبات شؤون المعلمين طيلة الفترة السابقة في إعداد الحركة وفقًا للضوابط والمعايير والمفاضلات المعتمدة من الوزارة، والتي اتسمت بالدقة والشفافية، متمنيًا أن تحقق الحركة مزيدًا من الاستقرار والعطاء.
وأوضح الدكتور "الشريف" أن العدد الإجمالي للمنقولين في الحركة هذا العام بلغ (3558) معلمًا ومعلمةً، مبينًا أنه تقدّم للحركة 3141 معلمًا، تحقق النقل لـ1721 معلمًا منهم، وبنسبة 54.7 في المائة، فيما تقدم للحركة 3084 معلمة، تحقق النقل لـ1837 معلمة، بنسبة 59.5 في المائة.
وأكد أنه يمكن للمعلمين والمعلمات المشمولين في الحركة الدخول على حساباتهم في "نور" والاستعلام عن نتيجة الحركة.
وقدّم "الشريف" شكره وتقديره لمساعد المدير العام للشؤون المدرسية ولفريق العمل المتميز بإدارة شؤون المعلمين "بنين وبنات" على جهودهم الكبيرة وعملهم الدؤوب لتنظيم حركة النقل والعمل على إنجاحها، متمنيًا للجميع التوفيق.