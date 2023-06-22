"تعليم الطائف" يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

وأوضح الدكتور "الشريف" أن العدد الإجمالي للمنقولين في الحركة هذا العام بلغ (3558) معلمًا ومعلمةً، مبينًا أنه تقدّم للحركة 3141 معلمًا، تحقق النقل لـ1721 معلمًا منهم، وبنسبة 54.7 في المائة، فيما تقدم للحركة 3084 معلمة، تحقق النقل لـ1837 معلمة، بنسبة 59.5 في المائة.