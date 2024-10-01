"زين السعودية" شريك رئيسي في دورة الألعاب السعودية 2024 للعام الثاني على التوالي

وتعليقا على هذه الشراكة، قالت نائبة الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي في "زين السعودية" الأستاذة إيمان بنت عبد الله الصعيدي: تعكس شراكتنا الاستراتيجية مع دورة الألعاب السعودية التزامنا في زين السعودية بدعم القطاع الرياضي في المملكة تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، والذي له أهمية كبرى في تطوير المواهب الشابة وتعزيز طموح الرياضيين، وبالتالي إحداث أثر حقيقي في مملكتنا الحبيبة عبر تمكين شبابنا وشاباتنا من الإبداع والإنجاز والتفوق، وكذلك إطلاق القدرات الكامنة لرياضيينا على المستوى الوطني وبما يدعم انتقالهم للمنافسة ورفع راية المملكة في أضخم المحافل الرياضية العالمية.كما نهدف من خلال هذه المساهمة إلى توظيف الابتكار والتقنية في خدمة القطاع الرياضي، بما يدعم جهود الجهات المشرفة على القطاعات الرياضية؛ حيث سنمكن دورة الألعاب السعودية 2024 ببنية تحتية رقمية متطورة لأفضل خدمات وحلول الإنترنت وأكثرها سرعة، بالاعتماد على شبكة زين السعودية للجيل الخامس. (5G)