"زين السعودية" شريك رئيسي في دورة الألعاب السعودية 2024 للعام الثاني على التوالي

للمرة الثانية على التوالي، تشارك "زين السعودية"، المزود الرائد للاتصالات والخدمات الرقمية في المملكة، كشريكٍ رئيسي لدورة الألعاب السعودية بنسختها الثالثة، والتي ستُقام خلال الفترة من 3 أكتوبر ولغاية 17 أكتوبر المقبل في العاصمة الرياض. وتم الإعلان عن هذه الشراكة الإستراتيجية خلال حفل توقيع اتفاقية الرعاية، والتي تمثلت فيه دورة الألعاب السعودية بالرئيس التنفيذي لدورة الألعاب السعودية صاحبة السمو الملكي الأميرة دليّل بنت نهار آل سعود، في حين تمثلت "زين السعودية" بنائبة الرئيس التنفيذي للتواصل المؤسسي الأستاذة إيمان بنت عبدالله الصعيدي.
ومن خلال رعايتها لأكبر حدث رياضي وطني، تواصل "زين السعودية" تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى المساهمة في تعزيز مكانة المملكة كوجهةٍ رئيسية عالمية للرياضة، من خلال تمكين المواهب الرياضية الشابة في المملكة ودعم مسيرتها الرياضية لتمثيل المملكة في المحافل الدولية، في موازاة المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لبناء مجتمعٍ حيوي من خلال تمكين حياة عامرة وصحية وكذلك الارتقاء بجودة الحياة، بالإضافة إلى تعزيز التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية في المملكة من خلال استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية، والذي يشكل تمكين جيل الشباب أحد أبرز ركائزها.
وحول رعاية "زين السعودية" لدورة الألعاب السعودية 2024، قالت الرئيس التنفيذي لدورة الألعاب السعودية الأميرة دليّل بنت نهار آل سعود: "يعكس تنظيم دورة الألعاب السعودية بنسختها الثالثة عاملي الاستدامة والنمو، اللَّذين يميزان مسيرة التحوّل الوطني منذ انطلاقتها نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لبناء مجتمعٍ حيوي واقتصادٍ مزدهر. وهو يؤكد أيضاً الحرص والدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة لتحقيق نهضة هذا القطاع الحيوي وتمكين الجيل الحالي والمستقبلي من الرياضيين السعوديين، وعلى مكانة المملكة العالمية في استضافة كبرى البطولات والمنافسات الرياضية العالمية، والتي ستتوج مع دورة الألعاب الآسيوية بالرياض 2034 وكأس العالم لكرة القدم 2034 إن شاء الله، وبالتعاون مع كل الشركاء من القطاعين العام والخاص".
وتعليقا على هذه الشراكة، قالت نائبة الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي في "زين السعودية" الأستاذة إيمان بنت عبد الله الصعيدي: تعكس شراكتنا الاستراتيجية مع دورة الألعاب السعودية التزامنا في زين السعودية بدعم القطاع الرياضي في المملكة تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، والذي له أهمية كبرى في تطوير المواهب الشابة وتعزيز طموح الرياضيين، وبالتالي إحداث أثر حقيقي في مملكتنا الحبيبة عبر تمكين شبابنا وشاباتنا من الإبداع والإنجاز والتفوق، وكذلك إطلاق القدرات الكامنة لرياضيينا على المستوى الوطني وبما يدعم انتقالهم للمنافسة ورفع راية المملكة في أضخم المحافل الرياضية العالمية.كما نهدف من خلال هذه المساهمة إلى توظيف الابتكار والتقنية في خدمة القطاع الرياضي، بما يدعم جهود الجهات المشرفة على القطاعات الرياضية؛ حيث سنمكن دورة الألعاب السعودية 2024 ببنية تحتية رقمية متطورة لأفضل خدمات وحلول الإنترنت وأكثرها سرعة، بالاعتماد على شبكة زين السعودية للجيل الخامس. (5G)