شاهد معنى الوفاء.. سعودي يفتح منزله لعزاء سائقه اليمني ويؤكد: "أحد أولادي"

بادَر مواطن سعودي بفتح منزله لإقامة عزاء لسائقه الخاص من الجنسية اليمنية، ورفَض استئجار استراحة لإقامة العزاء.
وتفصيلًا، ضرب فهد بن عويشز الأسلمي الشمري، مَثَلًا في الكرم والوفاء؛ في بادرة هي الأولى، في فتح منزله لإقامة عزاء لسائقه، وقال في حديث للإعلامي عبدالله الزيدان الشمري": "هذا واجب، ونحن كلنا إخوة ومسلمون، ويجمعنا دين واحد ولغة واحدة".
وأشار إلى أن قيادتنا الرشيدة، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله- تشجع على الترابط والأخوة بين أبناء وشعوب الدول العربية والإسلامية
واعتبر "الشمري" أن سائقه الخاص من الجنسية اليمنية بمثابة أحد أولاده، وقال: "رفضتُ أن يَستأجر ابنه استراحة، وأكدت عليه أن يكون منزلي مقرًّا للعزاء لاستقبال المعزين من أشقائنا اليمنيين، ونحمد الله على ما ننعم به من وحدةٍ وتكاتفٍ وأخوةٍ بين السعودي واليمني".
وقدّم المعزون اليمنيون شكرهم لمُضيفهم المواطن "الشمري"؛ مؤكدين أن هذا يجسّد كرم وعادات السعوديين، وقالوا: "نحن قلب وجسد واحد".
وقال "ياسر" ابن السائق المتوفى عن تصرف "الشمري": "كنا نريد استئجار استراحة لإقامة العزاء لوالدي بالرياض، ورفض ذلك، وأصر على فتح منزله وبيته ومجلسه للعزاء واستقبال المعزين طيلة أيام العزاء الثلاثة.. بيّض الله وجهه وجزاه الله عنا خير الجزاء".