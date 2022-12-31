شاهد معنى الوفاء.. سعودي يفتح منزله لعزاء سائقه اليمني ويؤكد: "أحد أولادي"

واعتبر "الشمري" أن سائقه الخاص من الجنسية اليمنية بمثابة أحد أولاده، وقال: "رفضتُ أن يَستأجر ابنه استراحة، وأكدت عليه أن يكون منزلي مقرًّا للعزاء لاستقبال المعزين من أشقائنا اليمنيين، ونحمد الله على ما ننعم به من وحدةٍ وتكاتفٍ وأخوةٍ بين السعودي واليمني".