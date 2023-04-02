سمو محافظ الأحساء يستقبل قائد لواء الملك عبدالله الآلي بالحرس الوطني

في بداية الاستقبال رحب سموه باللواء ركن فاضل العنزي، متمنياً له التوفيق في مهام عمله، منوهاً سموه بما تحظى به القطاعات العسكرية من دعم واهتمام من قيادتنا الرشيدة - حفظها الله -، مشيداً سموه بكفاءة رجال القوات العسكرية من كافة القطاعات.