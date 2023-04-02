سمو محافظ الأحساء يستقبل قائد لواء الملك عبدالله الآلي بالحرس الوطني

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بمكتب سموه بمقر المحافظة اليوم ”الأحد” قائد لواء الملك عبدالله بن عبدالعزيز الآلي بالحرس الوطني بالأحساء، اللواء ركن فاضل بن صباح العنزي بمناسبة تعيينه قائداً للواء.
في بداية الاستقبال رحب سموه باللواء ركن فاضل العنزي، متمنياً له التوفيق في مهام عمله، منوهاً سموه بما تحظى به القطاعات العسكرية من دعم واهتمام من قيادتنا الرشيدة - حفظها الله -، مشيداً سموه بكفاءة رجال القوات العسكرية من كافة القطاعات.
من جانبه قدم اللواء ركن فاضل العنزي شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء على توجيهاته الكريمة، مؤكداً بذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة، داعياً الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وقيادتها.